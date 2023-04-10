Самые популярные испанские направления для мальчишников и девичников

Издание 20minutos перечислило самые популярные в Испании города для проведения мальчишников и девичников.

На первом месте — Мадрид с огромным выбором мест для весёлых проводов холостяцкой жизни. Тут обычно арендуют лимузин, бронируют ресторан и заказывают тематическую вечеринку.

Также популярен Касерес. Но для другого типа мероприятий. Сюда едут за уединением и покоем. И за групповыми развлечениями на свежем воздухе.

Те, кого тянет к морю, едут прощаться со свободой в Барселону. Причём не только испанцы, но и европейцы вообще. Такие компании часто можно увидеть в центре города, а ещё они любят арендовать катамараны и веселиться прямо в море.

Хихон — неплохой вариант с хорошим гастрономическим предложением и пляжными развлечениями.

В Саламанке можно устроить мальчишник или девичник в аутентичном испанском стиле: побегать от молодых бычков, попить сангрию и потанцевать.

Леон выбирают любители тапас. Тут можно дёшево и вкусно провести время, перемещаясь из одного бара в другой.

Бенидорм часто принимает компании женихов и невест. Они приезжают на лимузинах в клубы и на дискотеки, которых тут предостаточно.