Саграда Фамилия вошла в десятку самых посещаемых мест на Google Street View

Храм Святого Семейства в Барселоне заняла шестое место в мире среди точек на карте Google Street View, которые чаще всего просматривают пользователи.
А в Европе Саграда Фамилия признана самым виртуально посещаемым объектом. Сервис позволяет рассмотреть объект панорамно и со всех сторон. Самым популярным на мировом уровне стал Йосемитский национальный парк в Калифорнии.
Недавно стало известно, что строительство Храм Святого Семейства снова затягивается. На этот раз — из-за коронавируса. Планировалось, что строительные работы завершат в 2026 году — в 100-летнюю годовщину со дня смерти испанского архитектора Антонио Гауди, по проекту которого ведется сооружение храма.Темы: Туризм Барселона