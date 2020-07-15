Саграда Фамилия откроется 25 июля

Храм Святого Семейства в Барселоне (Награда Фамилия) откроется для всех посетителей 25 июля, говорится в пресс-релизе на сайте собора.
Ранее сообщалось, что Саграда Фамилия откроется в июле, но только для жителей Барселоны, напоминает РИА Новости. Первыми посетителями стали медики, санитары, полиция, волонтеры, пожарные – "все те люди, которые внесли свой вклад в борьбу с пандемией". Далее предполагалось, что с 18 июля храм смогут посещать все жители Барселоны по выходным во второй половине дня.
"Саграда Фамилия сообщает, что откроется для всех посетителей с субботы, 25 июля", - говорится в сообщении. Все желающие смогут посетить храм с 9:00 до 15:00 (10:00 - 16:00 мск) по субботам и воскресеньям. Билеты можно забронировать на сайте.
Саграда Фамилия была закрыта в середине марта – в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, все строительные работы были также приостановлены на неопределенный срок.Темы: Туризм Барселона