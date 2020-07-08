Россия готовит список стран для возобновления авиарейсов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в среду, что Россия готова к взаимной работе по открытию границ с другими странами.
По данным источников «Вестника АТОР», правительство уже поручило профильным ведомствам подготовить список стран для восстановления с ними авиасообщения.
«Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу... Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан», - заявила Валентина Матвиенко журналистам.
Как сообщил «Вестнику АТОР» один из источников на рынке, правительство уже поручило профильным ведомствам сформировать перечень стран, с которыми возможно возобновление международного авиасообщения при благоприятной эпидемиологической ситуации.
Помимо эпидобстановки, будет важен принцип взаимности. То есть воздушное авиасообщение будет открыто только с теми странами, которые будут готовы принимать россиян. На подготовку такого списка, по экспертным оценкам, уйдет 2-3 недели.
На данный момент многое указывает на то, что первые регулярные международные рейсы полетят из России в августе. Так, 7 июля аэропорт Шереметьево сообщил о возобновлении работы международного терминала D с 27 июля. Продажи билетов за рубеж у «Аэрофлота» открыты на рейсы с 1 августа.
При этом эксперты считают, что об открытии зарубежных направлений будет объявлено уже в июле. Для того, чтобы заполнить первые рейсы авиакомпаниям необходимо как минимум 3 недели продаж.
Вероятней всего, первыми открытыми станут границы стран СНГ. Это обусловлено и тем, что многие граждане этих стран до сих пор ждут возможности вернуться на родину из России. Если говорить о взаимности, то принимать россиян готовы такие страны, как Турция, Хорватия, Доминикана, Болгария и т.д.
Все еще неясно, на каких условиях смогут выезжать и возвращаться россияне, вылетавшие за рубеж. Карантинные меры пока действуют. Не исключено, что «платой» за поездку за границу будет необходимость провести 14 дней в самоизоляции по возвращении.Темы: Туризм В мире