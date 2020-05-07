Российским перевозчикам могут разрешить не возвращать деньги в случае пандемии

В России готовится подготовлен законопроект освобождающий перевозчиков от обязанности возвращать деньги за билеты в случае пандемии.
Как пишет “Коммерсант”, в правительстве подготовлен законопроект, который может разрешить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты. Компании получат право перевести эквивалент средств на личный счет пассажира, чтобы он потратил их на новый билет, или выдать ваучер на будущую поездку.
Особый формат может быть установлен по решению правительства в случае введения режима повышенной готовности или ЧС, рассказали “Ъ” источники в отрасли. По их данным, подготовкой документа занималось Минэкономики, его рассмотрела комиссия по повышению устойчивости экономики во главе с первым вице-премьером (сейчас — и. о. премьера) Андреем Белоусовым, а также комиссия по законопроектной деятельности. Собеседники газеты допускают, что Госдума рассмотрит законопроект уже в мае.
В Минтрансе подтвердили участие в разработке законопроекта. В Минэкономики изданию подтвердили, что соответствующие предложения содержатся в проекте закона, разработанном с участием целого ряда ведомств, который внесен министерством в правительство. Конкретно эти меры были предложены Минтрансом, добавляют в Минэкономики. Документ будет внесен в Госдуму в установленном порядке в случае одобрения правительством, заключили в министерстве.
Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в которой оказались перевозчики из-за карантинных мер.
В частности, в авиации на конец марта пассажиропоток упал на 80% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, соразмерно снизилась и выручка. При этом постоянные расходы компаний — выплата зарплаты, аренда самолетов и так далее — остаются почти неизменными. Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин назвал инициативу по введению ваучеров жизненно важной для отрасли. «Решение позволит сохранить ликвидность во всех звеньях. Во всех крупных авиакомпаниях, включая нашу, речь идет о сотнях тысяч и миллионах возвратов. Мы уже предложили в качестве альтернативного инструмента быстрого урегулирования систему сертификатов, и пассажиры ее приняли»,— сказал он.
Источники говорят, что в авиации объем возвратов может достигать около 70 млрд руб., из которых 40 млрд руб. приходятся на «Аэрофлот». В нынешней ситуации компании неспособны вернуть эти деньги. Источники подчеркивают, что легализация ваучеров — общемировая практика, к ней прибегли в том числе Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair, EasyJet, Southwest, United, Delta, Emirates, Qatar Airlines, Qantas, Singapore Airlines «при полной поддержке авиационных властей ЕС, США и других государств».Темы: Туризм