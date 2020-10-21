Роспотребнадзор: «Мы знаем, как сделать так, чтобы люди не заболевали в самолете»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, выступая на съезде РСПП, заявила, что восстановление авиасообщения на данном этапе пандемии коронавирусной инфекции в мире безопасно. Интересно, что к выводу о безопасности авиаперелетов в период пандемии коронавируса пришли и американские исследователи.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), эти данные приводит на своем сайте Росавиация. По словам Анны Поповой, власти РФ знают, как сделать так, чтобы во время полета пассажиры не заразились. При этом она подчеркнула, что восстановление авиасообщения не связано с безвыходностью ситуации для экономики этой отрасли.

«Мы знаем, как сделать так, чтобы люди не заболевали в самолете, люди садились в самолет здоровыми, выходили из самолета здоровыми. И все этапы отсечения людей от инфицированных – я не хочу сказать, больных – на сегодняшний день уже понятны, известны и при четком исполнении делают путешествие в самолете абсолютно безопасным», – сообщила глава Роспотребнадзора.

Американские исследователи из Минобороны также пришли к выводу, что вероятность заразиться в самолете – минимальна. Соответствующие данные опубликованы на сайте Росавиации.

Исследование на борту самолетов Боинг 777 и 767 авиакомпании Юнайтед Эйрлайнс показало, что ношение пассажирами масок сводит к минимуму вероятность инфицирования, даже если кто-то кашляет на соседнем кресле.

Около 99.99% потенциально опасных частиц было удалено из салона в течение шести минут благодаря быстрой циркуляции воздуха, нисходящей вентиляции и системам фильтрации воздуха самолета. При условии ношения масок, в среднем только 0,003% частиц воздуха в непосредственной близости от пассажира оказываются заразными, даже если все кресла в салоне самолета заняты.

«По данным исследования, для того, чтобы заразиться коронавирусом, пассажиру пришлось бы пролететь 54 часа в салоне с инфицированным человеком», – говорится в сообщении Росавиации.

За шесть месяцев исследования было проведено 300 испытаний, включающих 38 часов в воздухе и 45 часов на земле. Испытания производились путем выброса частиц такого же размера, как коронавирус, по секторам салона, каждый из которых имел 42 датчика, имитирующих пассажиров, которые предположительно контактировали с частицами вируса.

При этом в каждом испытании высвобождалось 180 миллионов частиц, как если бы одновременно кашляли тысячи пассажиров.