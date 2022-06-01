Пять неочевидных нарушений, за которые штрафуют водителей в Испании

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Дорожная полиция в Испании иногда бывает довольно придирчива и может выписать внушительный штраф за, казалось бы, совершенно невинные действия водителя. Оказывается, за рулём нельзя делать следующие вещи…
1. Высовывать руку или локоть из окна. Могут оштрафовать на 80 евро.
2. Есть или пить за рулём. Штраф — 100 евро.
3. Целоваться, управляя автомобилем. Это ведь отвлекает от дороги. Размер штрафа варьируется.
4. Краситься за рулём. Размер штрафа варьируется.
5. Управлять машиной в шлёпанцах или с обнажённым торсом. Штраф — 80 евро.