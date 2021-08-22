Пять лучших пляжей провинции Аликанте 

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На 200 километрах побережья Коста-Бланки есть более 170 пляжей и бухт. 89 из них (74 пляжа и 15 спортивных портов) удостоены «голубого флага» — знака безупречного качества. Аликанте лидирует по этому показателю среди всех испанских провинций. Издание 20minutos подготовило свой список пяти лучших пляжей Аликанте.
Кала-дель-Морайг (Побле-Ноу-де-Бенитачель) — живописная бухта с бирюзовой прозрачной водой, окруженная скалами. Удостоена «голубого флага». Есть пещера, через которую в море впадает подземная река.
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Кала-Портисоль (Хавеа) — ещё одна бухта. Расположена между мысами Прим и Негре. Длина — 900 метров. Напротив бухты находится островок Портисоль — интересное местечко для любителей археологии.
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Рако-дель-Кониль (Вильяхойоса). Маленькая тихая бухточка необычайной красоты. Окружена горами, которые затрудняют доступ к ней. Идеально подходит для рыбалки и дайвинга. А ещё — для нудистов.
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Пляж Карабасси (Санта-Пола, Эльче) с мелким золотистым песочком. Дюны и сосновые леса сформировали здесь интересную экологическую систему. А богатство морского дна порадует любителей понырять с маской. Здесь есть гамаки, бар на пляже и души. Часть этого пляжа отведена для нудистов.
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Пляж Ла-Гранаделья (Хавеа) расположен в бухте с галькой. Длина — всего 160 метров, а ширина — 10. Несмотря на скромные размеры, уже второй год подряд пляж входит в число лучших в Испании. Вода чистейшая, вокруг — скалы. Удобно нырять.