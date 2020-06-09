Путин подписал закон о переносе туров

Владимир Путин в понедельник подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции", который среди других вносит поправки в закон об основах туристской деятельности. Изменения наделяют правительство правом устанавливать на 2020 и 2021 годы особенности отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином средстве размещения в отношении оснований, порядка, сроков и условий таких переноса и (или) возврата заказчикам (потребителям) денежных сумм, уплаченных ими при бронировании.