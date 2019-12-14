Прилетающих в Мадрид пассажиров встречают огромными персональными сообщениями

Авиакомпания Iberia к Новому году подготовила нечто особенное для своих пассажиров. Теперь каждый желающий может отправить персональное сообщение для человека, который прилетает в Мадрид. Огромный текст высветится на земле как раз в тот момент, когда самолёт будет заходить на посадку.
Чтобы реализовать эту масштабную затею, на участке, примыкающем к аэропорту Мадрида «Барахас», было установлено 2600 экранов LED. Общее число пикселей составляет 4 миллиона. На этом гигантском экране будет появляться поздравления с Рождеством и Новым годом, персонифицированные и семейные сообщения. Например: «Луис, больше не улетай. Тамара», «Мама и папа, вы станете бабушкой и дедушкой. Сара + 1» и т.д.
Длина текста - не больше 55 символов. Его можно оставить здесь. Достаточно указать номер рейса. Акция продлится до 1 января. Также нужно учитывать, что экраны работают только в темноте.Темы: Туризм Мадрид