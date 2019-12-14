Прилетающих в Мадрид пассажиров встречают огромными персональными сообщениями

Авиакомпания Iberia к Новому году подготовила нечто особенное для своих пассажиров. Теперь каждый желающий может отправить персональное сообщение для человека, который прилетает в Мадрид. Огромный текст высветится на земле как раз в тот момент, когда самолёт будет заходить на посадку.