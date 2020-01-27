Пострадавшие от шторма пляжи Барселоны не восстановят раньше апреля

Власти Барселоны опасаются, что из-за обрушившегося на прошлой неделе на провинцию шторма «Глория» им не удастся подготовить пляжи к началу купального сезона. Об этом сообщил в понедельник региональный советник по климатическим происшествиям и экологическим изменениям Элои Бадиа.
По его словам, раньше апреля песок на пляжах не восстановится точно. Шестиметровые волны смыли около 30% всего песка. Поэтому отдыхающим надо приготовиться к тому, что в начале купального сезона пляжи будут узкими. Местные власти подсчитали, что им потребуется завезти сюда дополнительно 500 тысяч кубических метров песка.
Больше всего пострадали пляжи Богатель (смыло 50% песка), Льевант (44%) и Нова-Икариа (43%).Темы: Туризм Барселона