PortAventura признан лучшим в Европе парком развлечений

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PortAventura World (Таррагона, Каталония) признан лучшим парком развлечений в Европе.
А представление Destination Dance, которое проводится в зоне Gran Teatro Imperial, названо лучшим шоу среди тех, что устраивают в тематических парках. Destination Dance — это путешествие по миру танца. В нём задействованы 35 артистов, танцоров, певцов и акробатов из Испании, Италии, Эфиопии, Украины, России и Беларуси.
Премию World of Parks Awards присуждает известный тематический портал Worldofparks. PortAventura уже девять лет подряд становится лучшим в Европе.