Почти 24 тысячи человек ежедневно перемещаются между Мадридом и Барселоной

Мадрид-Барселона — самое популярное направление дальнего следования в Испании, сообщает Министерство развития.
Каждый день между двумя городами перемещаются 23 700 пассажиров. И это число постоянно растёт. Основные виды транспорта на этом направлении - самолёты и высокоскоростные поезда AVE. Популярность последних ещё больше вырастет весной, когда будут запущены бюджетные высокоскоростные поезда.
Среди более коротких маршрутов лидирует Мадрид-Толедо (108 тысяч человек каждый день) и Барселона-Жирона (99 тысяч человек).
Эти данные можно считать весьма точными, потому что они основаны на местонахождении мобильных телефонов, то есть учитывают практически всех жителей страны.Темы: Туризм Мадрид Барселона