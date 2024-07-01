Плафтформа Airbnb внедрила в Испании защиту от вечеринок

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Это автотизированная система, которая довольно эффективно предупреждает незаконное проведение вечеринок в арендуемом жилье.
Все детали не раскрываются, но известно, что система базируется на комплексе факторов, которые косвенно указывают на возможное нарушение запрета. Например, учитываются предыдущие отзывы хозяев, срок и дата аренды, местоположение объекта и т.д. Система уже успешно зарекомендовала себя в ряде других стран, сократив числе несанкциониованных вечеринок на 55%. При этом в Испании внедрили ещё более усовершенствованную версию.