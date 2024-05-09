Первая жертва «балконинга» на Майорке в этом сезоне

Власти Майорка сообщили о первом случае «балконинга» с летальным исходом в этом году. Жертвой стал 23-летний немецкий турист.

«Балконингом» здесь называют туристическую забаву, которая заключается в прыжках в бассейн из непредназначенных для этого мест: балконов, террас, окон. Однако нередко этим же термином обозначают вообще любое падение с высоты, если жертвой становится нетрезвый турист.

В данном случае молодой человек упал с четвертого этажа ночью, когда пытался попасть к себе в номер, перелезая с одного балкона на другой.