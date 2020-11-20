Пассажиры испанских поездов смогут вернуть деньги за билеты до 30 ноября

Испанский железнодорожный оператор Renfe продлил до 30 ноября возможность сдать или обменять билет на поезд, отправление которого было отменено или отложено из-за беспрецедентных ограничительных мер, принятых испанскими властями для борьбы с распространением коронавируса.
Пассажиры имеют право сдать билеты и вернуть их полную стоимость. Речь идёт о билетах на поезда AVE, Larga Distancia, Avant и Media Distancia Convencional с датой отправления до 30 ноября включительно. Они также могут обменять его на аналогичный билет на другое число, и тоже без финансовых потерь.
Кроме того, Renfe продлевает на 10 дней срок действия проездных билетов BonoAVE, Bono Colaborativo и BonoAVE Flexible, купленных до 21 ноября 2020 года.
С момента введения в стране режима повышенной готовности 14 ноября компания Renfe вернула пассажирам около 48 млн евро. С 3 октября возвращено 9,3 млн евро. В основном это рейсы до Мадрида.Темы: Туризм