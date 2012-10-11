Новый рейс "Аэрофлота" соединит Москву и Тенерифе

Авиакомпания "Аэрофлот" запускает регулярный рейс, который соединит Москву и южный аэропорт канарского острова Тенерифе, сообщают испанские информационные агентства. Первый вылет состоится 30 октября.
"Это весьма удовлетворительный результат переговоров, которые мы начали в прошлом году в ходе авиационного форума Routes в Берлине", - рассказал вице-президент правительства Тенерифе по вопросам экономики Карлос Алонсо.
По его словам, «этот рейс повлечет за собой увеличение числа русских туристов». «По этому показателю мы уже занимаем лидирующую позицию на Канарском архипелаге – на Тенерифе приезжают 97% российских граждан. Также мы - второе по популярности испанское направление после Каталонии», - добавил Алонсо.
Советник по вопросам туризма Тенерифе Мигель Анхель Сантос объяснил, что запуск рейса стал результатом переговоров с "Аэрофлотом", которые проводились на протяжении всего года. Также планируется соединить Тенерифе с другими российскими городами помимо Москвы.
Рейс будет выполняться из аэропорта Шереметьево в 12:55 два раза в неделю – по вторникам и пятницам. Обратный рейс отправится из аэропорта «Тенерифе-Южный» в 17:40. Выполнять его будут самолеты ИЛ-96, рассчитанные на 261 пассажира, 22 из них – в бизнес-классе.
Помимо нового рейса, по пятницам между Тенерифе и Москвой курсируют самолеты авиакомпании "Трансаэро" и "ВИМ-Авиа". Также по пятницам прямой рейс авиакомпании "Россия" соединяет южный аэропорт Тенерифе и Санкт-Петербург.
В прошлом году число гостей из России, посетивших остров, выросло в два раза и составило 110 тыс. человек. С января по август текущего года на Тенерифе прибыло 92 тыс. туристов. Больше всего россияне ценят здешний климат, солнце и пляжи, а также местную кухню, культурные мероприятия, возможности для шоппинга и многочисленные развлечения. Тенерифе считается экзотическим, модным и безопасным местом для отдыха. Также канарский остров посещают в основном молодые граждане России – средний возраст русских гостей на Тенерифе составляет 38 лет, и именно эта категория туристов тратит больше всего.Темы: Туризм