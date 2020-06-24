Ночные клубы на Балеарских островах могут не открыть до 2021 года

Пока вакцина от коронавируса не будет разработана, ночные клубы на Майорке, Менорке и Ибице могут не открыться. Как сообщат британские СМИ, это может произойти лишь в следующем году.
Власти Балеарских островов не спешат открывать ночные заведения даже несмотря на то, что иностранных туристов с 1 июля уже официально пустят, пишет The Sun. О том, что танцплощадки, скорее всего, откроются только тогда, когда появится проверенная вакцина от COVID-19, заявил и президент балеарской ассоциации ночного отдыха и развлечений Хесус Санчес. При этом он сослался на регионального министра туризма Лаго Негуэруэлу. Эту информацию подтверждает также издание Diario de Mallorca.
Сейчас ночные клубы вырабатывают совместную политику и свод правил, которые позволили бы им частично возобновить свою деятельность. В частности, планируется ограничить заполняемость заведений 33%, а танцпол заставить столиками.Темы: Туризм Пальма де Майорка