Немецкие туристы экстренно покидают Испанию

Более 40 тысяч немецких туристов должны в ближайшую неделю покинуть Балеарские острова и Испанию в целом.
Причина – исключение Испании из списка безопасных для посещения стран в связи с ростом случаев коронавируса в стране, сообщает портал Tourprom. Правительство Германии пересмотрело свои рекомендации и не рекомендовал туристам посещать территорию Испании за исключением Канарских островов. При этом все прибывающие из Испании должны будут сдать тест на коронавирус и пребывать на карантине до получения результатов или предъявить отрицательные результаты анализов, сделанных в течение 48 часов.
Немецкие туроператоры TUI и Der Touristik в связи с данным решением сняли полетные программы в Испанию. При этом туроператоры заявляют, что те туристы, которые уже находятся в Испании, могут вернутся назад досрочно. А те, кто только планировал вылет, могут перенести поездку на другое направление.
Ранее из списка безопасных стран Испанию вычеркнула Великобритания. Поэтому Балеарским островам и курортам Испании фактически придется сворачивать сезон досрочно. О закрытии объявили около 400 отелей.
«Ситуация будет очень сложной, по крайней мере в начале осени. Потом будет видно, можно ли вернуть что-то из этого рынка», - заявила испанским СМИ председатель Федерации отелей Майорки Мария Фронтера.
Как ранее сообщала noticia.ru, до настоящего времени неблагополучными считались только Мадрид, Страна Басков, Арагон, Каталония, Наварра. Теперь же этот список включает почти все регионы Испании.Темы: Туризм