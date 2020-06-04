Немцам посоветовали не ездить никуда, кроме Испании

Власти Германии рекомендовали своим гражданам отказаться от поездок во все европейские страны, кроме Испании. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Немцы смогут путешествовать в пределах Евросоюза с 15 июня. А Испания откроется для иностранных туристов 1 июля. В это же время будет отменено действующее сейчас правило, согласно которому все прибывающие в Испанию иностранцы должны сидеть 14 дней на карантине. В правительстве Германии подчеркнули, что рекомендация не посещать европейские страны — это не запрет.
Немецкие туристы одни из самых многочисленных в Испании и крайне важны для национальной экономики. В прошлом году был побит рекорд — Испанию посетили 84 млн иностранных туристов, из них около 11 млн — из Германии. Они потратили почти 12 млрд евро.
«Испания — одно из любимых направлений для немцев. В зависимости от эпидемиологической ситуации и требований испанских властей немецкие туристы вернутся в Испанию. Но, к сожалению, сейчас невозможно делать точные прогнозы», — заявили в Министерстве иностранных дел Германии.
Источник: 20minutos
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