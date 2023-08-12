Некоторые рестораны в Барселоне перестали обслуживать одиноких посетителей

В центре Барселоны некоторые рестораны стали отказывать в обслуживании одиноким клиентам, чтобы они не занимали целый столик. Ведь можно усадить за него три-четыре человека и заработать больше.

Больше всего таких заведений на улице Блай, которая славится своими барами и ресторанами. А также в районе Эшампле. По сведениям газеты El País, официанты не могут честно аргументировать отказ, а потому врут, что свободных мест нет. Иногда одинокого посетителя пускают, но усаживают в углу или возле туалета.

К счастью, далеко не все рестораны этим грешат, но неприятная тенденция налицо.