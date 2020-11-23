Названы самые безопасные авиакомпании мира в условиях пандемии

Составлен рейтинг самых безопасных в условиях пандемии коронавируса авиакомпаний. Попасть в топ-10 смогла и испанская Iberia.
Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), эксперты проекта Safe Travel Barometer, который стартовал в 2020 году для мониторинга мер по охране здоровья и безопасности путешественников, составили серию рейтингов Safe Travel Score. Аналитики оценивают безопасность пребывания туристов на каждом этапе путешествия: в аэропорту, в самолете, в отеле или в музее.
Первым таким рейтингом оказался список авиакомпаний, внедривших максимальные меры безопасности на своих рейсах.
Эпидемиологическая безопасность авиапутешествия оценивалась по пяти обязательным пунктам и по пятибалльной шкале: частота дезинфекций авиасалона, использование тепловизионных сканеров, ношение масок экипажем на всех этапах перелета, а также требование к пассажирам заполнить формуляр декларации здоровья до посадки.
Первое место в мировом рейтинге самых безопасных авиакомпаний во время пандемии заняла авиакомпания Emirates с 4,4 балла из 5 возможных.
В тройке лучших оказались еще два ближневосточных перевозчика: Etihad (4,3 балла) и Qatar Airways (4,2 балла). Эти авиакомпании обеспечили себе высокие места в рейтинге, в том числе, и благодаря тому, что предлагают своим клиентам бесплатную страховку от COVID-19.
Всего эксперты Safe Travel Barometer проанализировали меры эпидбезопасности 200 авиакомпаний мира. Российские перевозчики оказались во второй сотне рейтинга.
Лучшим из наших стал «Аэрофлот», который занял 115 место с показателем 3, 4 балла. На 117 позиции разместились «Уральские авиалинии» (3,3 балла). Еще один представитель России, авиакомпания S7, заняла 159 место (2,9 балла).
Выше российских авиакомпаний в рейтинге оказались турецкие перевозчики, летающие в РФ. Так, Turkish Airlines заняла 53 место в рейтинге (3,8 балла), а Pegasus Airlines стал 111-м (3,4 балла).Темы: Туризм