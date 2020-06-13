Названы лучшие города в Испании для бюджетного отдыха

Компания Rastreador (специализируется на сравнении цен в сферах страхования, финансов и туризма) составила список самых бюджетных туристических направлений в Испании этим летом. Возглавили его Аликанте, Мадрид и Малага. Во всех этих городах цены на 4% — 27% ниже средних по рынку. Определены и самые дорогие места для отдыха в Испании.
Стоит отметить, что сравнивались только 10 самых популярных среди туристов направлений. Учитывались стоимость проживания в течение недели в трёхзвёздочном отеле в центре города, прокат автомобиля, ужин на двоих в хорошем ресторане, цены на пиво в баре, стоимость чашки кофе и литра бензина.
Аликанте оказался самым бюджетным вариантом отдыха в Испании по совокупности факторов (например, прокат машины обойдётся здесь на 75% дешевле). Далее следуют Мадрид и Малага. Альмерия — самый выгодный вариант с точки зрения цен на отели — 508 евро за неделю проживания. А вот пиво в Альмерии самое дорогое — 6 евро за поллитра. А самое дешёвое — в Кадисе (2 евро). Ужин в ресторане в А-Корунье признан самым доступным (34 евро на двоих).
Самыми дорогими направленими признаны Пальма-де-Майорка, Кадис, Хихон и Таррагона.Темы: Туризм Мадрид Аликанте Малага