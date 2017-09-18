Названы даты забастовок работников фуникулера в Барселоне

Работники фуникулера на горе Монжуик в Барселоне запланировали новую серию забастовок. Как сообщает La Vanguardia, сотрудников службы, входящей в состав государственного транспортного предприятия TMB, призывают приостановить работу в шесть ключевых праздничных дней: Ла-Мерсе (24 сентября), День испанской нации (12 октября), День всех святых (1 ноября), праздники по случаю Дня Конституции (8 декабря), а также в Рождество (25 декабря) и на Новый год (1 января).

Работники намерены протестовать против отсутствия компенсации за работу в предназначенное для семейного досуга время. Они заявляют, что в вышеупомянутые даты наблюдается особо выраженный наплыв туристов, который никоим образом не сказывается на работниках TMB.

Переговоры по поводу составления коллективного договора, который до этого момента заменяли краткосрочные рамочные соглашения, начались в январе, но пока ни к чему не привели. Впрочем, работники настаивают на своей заинтересованности в достижении соглашения по этому вопросу. Они просят повышения заработной платы и считают, что компания TMB полностью игнорирует их требования. По словам сотрудников, ежегодно предприятие приносит 5 миллионов евро чистой прибыли. Они также подчеркнули, что другим работникам транспортного консорциума, а именно метрополитена и автобусных служб, удалось добиться улучшений после своих нашумевших забастовок.

В свою очередь, руководство TMB заверило, что активно участвует в переговорах по вопросам заработной платы и что проведение забастовок является для подобных процессов относительно нормальной мерой. Дирекция выразила готовность к улучшению условий оплаты труда в пределах установленных для государственного сектора лимитов.

Свою первую забастовку сотрудники фуникулера провели 14 и 15 апреля этого года. По подсчетам организаторов акции, из-за нее кассы недополучили бы около 80 000 евро, в то время как улучшения оплаты условий труда обошлись бы фирме гораздо дешевле.

Случай фуникулера на Монжуике в некотором смысле беспрецедентен. Так, он является частью государственной корпорации Projectes i serveis de la mobilitat SA, которая включает в себя принадлежащие транспортному консорциуму TMB службы развлекательного характера, не имеющие статуса общественного транспорта и не получающие государственных субсидий. Это подразделение является одним из самых прибыльных сегментов TMB. Оно также включает в себя туристический трамвай Tramvia Blau и автобус Bus Turístic, обслуживание которых, в отличие от фуникулера, находится на аутсорсинге.