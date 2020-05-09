Названа возможная дата открытия границ ЕС

Еврокомиссия считает необходимым держать внешние границы Евросоюза закрытыми до 15 июня.
«Комиссия призывает членов Шенгенского соглашения и страны, подписавшие соглашение об ассоциации, продлить временный запрет на поездки в Евросоюз ещё на 30 дней — до 15 июня», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЕС.
Еврокомиссия подчёркивает, что, несмотря все меры, предпринимаемые для сдерживания коронавируса, «ситуация остаётся зыбкой как в Европе, так и в мире».
Открывать границы будут поэтапно и только после того, как смягчатся ограничительные меры внутри самого Евросоюза.Темы: Туризм В мире