Назван самый жаркий город в Испании

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Испанский город Монторо на севере провинции Кордова признан самым жарким в стране.
9300 жителей Монторо каждый год вынуждены терпеть жару с повышением температур до 45 градусов и выше. Например, в 2017 году здесь был установлен рекорд в 47 градусов.
Ранее noticia.ru сообщала о самом холодном муниципалитете в Испании. Это городок Гриегос в провинции Теруэль. Он расположен на уровне 1604 метров над уровнем моря. Среднегодовая температура воздуха здесь — 7,5 градуса. Зима длинная и холодная (иногда ниже минус 15 градусов). И короткое прохладное лето. Причём летом столбики термометров могут опускаться ниже нуля.