На пляжах Барселоны и Ситжеса появятся умные буйки

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Власти Барселоны и Ситжеса этим летом будут тестировать умные буйки. Пока только восемь штук.
С виду обычные жёлтые буйки будут погружены в воду на расстоянии 200 метров от берега. Они будут считывать состояние моря и оценивать риски купания. Буйки мониторят высоту волн, скорость и направление течения, температуру воды и некоторые другие показатели. Например, если волна достигает в высоту двух метров, купание становится опасным.
Всю информацию буйки будут передавать на мобильные телефоны персонала, который сможет оперативно на неё реагировать.