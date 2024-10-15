На Майорке туриста ограбили дважды за одну минуту

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55-летний британец отужинал в кафе La Bodeguita del Medio на набережной Пальмы и вышел к банкомату, чтобы снять наличные и расплатиться.
В этот момент у него выхватили айфон. Пока турист приходил в себя, на него набросились другие грабители, повалили его и сорвали часы Rolex стоимостью 150 тысяч евро.
Хорошая новость в том, что всех поймали. Часы украли двое алжирцев, а айфон — сенегалец. Последний отделался условкой, а алжирцы сели в тюрьму на два года.