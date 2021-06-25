На канатной дороге в Испании побит мировой рекорд скорости

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В районе испанского населённого пункта Фискаль (провинция Уэста, Арагон) побит мировой рекорд скорости на канатной дороге Ordesa-Pirineos.
Профессиональному парашютисту Рафе Гарсиа удалось разогнаться до 189 километров в час, сообщает телеграм-канал "Испания". На нём был специальный костюм, сводящий к минимуму сопротивление воздуха. Под аплодисменты собравшихся он пролетел 2036 метров с перепадом высот в 400 метров за считанные секунды.
Ordesa-Pirineos — скоростная канатка, на которой при обычных условиях разгоняются до 156 километров в час. В её строительство местный предприниматель Хорхе Рабаль вложил 800 тысяч евро.
Предыдущий мировой рекорд был установлен на канатной дороге в Италии. Тогда скорость составила 172 километра в час.