На дорогах Испании началась летняя кампания в связи с массовыми перемещениями

В пятницу в 15:00 началась специальная кампания в сфере дорожного движения, приуроченная к первому маcсовому наплыву автомобилей в этом сезоне, сообщают информационные агентства Испании. Генеральное управление дорожного движения (DGT) прогнозирует около 4,3 миллиона перемещений в период с пятницы по воскресенье. В общей сложности летом на дорогах страны ожидается 89 миллионов перемещений, что на 4,6% больше, чем в прошлом году, и примерно соответствует показателям 2008 года.
Пятничная операция станет первой в летнем сезоне. Следующие намечены на периоды с 28 июля по 1 августа, с 11 по 15 августа и с 31 августа по 3 сентября. По словам министра внутренних дел Хуана Игнасио Сойдо, в целом ожидается, что на июль придется 43,5 миллиона перемещений, а на август – 45,5 миллионов. Министр также прояснил, что в каждый из летних уикендов будут работать специальные наряды, призванные обеспечить простоту и безопасность дорожного движения. Особое внимание будет уделено дорогам, по которым наиболее активно циркулируют велосипедисты.
Как и в прошлые годы, наиболее интенсивный трафик ожидается в центральных районах Испании и в Андалусии: на долю каждого из этих регионов приходится по 22% от общего числа поездок. За ними следует зона Леванта с показателем в 20%.Темы: Туризм