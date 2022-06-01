На 28 пляжах Балеарских островов запретили курение

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На Балеарских островах растёт число пляжей, где полностью запрещено курение. В этом году к программе присоединились ещё четыре пляжа Майорки и пять пляжей Ибицы. Всего ограничение действует в 28 прибрежной зоне.
Таким образом власти надеются уменьшить число окурков в песке и улучшить здоровье отдыхающих. На пляжах, участвующих в программе, установлены четырехметровые баннеры с информацией о вреде курения и QR-кодами для получения дополнительной информации.
Штрафы для нарушителей пока не предусмотрены, с ними будут проводиться разъяснительные беседы.