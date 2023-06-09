Можно ли стать жертвой акулы в Испании?

После трагедии в Египте, где акула растерзала российского туриста на глазах у отдыхающих, многие задались вопросом, существует ли вероятность подобного нападения в Испании?

Новости о появлении акул у берегов Испании появляются довольно часто. Иногда из-за них даже закрывают пляжи. А что говорит статистика? Данные очень противоречивые. Например, порталу International Shark Attack File известно о 6 подтверждённым случаях нападения акулы на человека в Испании с 1847 года. А вот сайт Laguna-akul сообщает о 44 эпизодах и 8 погибших. Разница ощутимая. Местные СМИ обычно пишут о тотальной безопасности на курортах страны и единичных нападениях со счастливым концом. При этом стоит помнить, что Испания — европейский лидер по промысловой добыче акул.

Какие акулы есть в Испании?

Почти все, включая белую. Но всё-таки чаще встречаются синие, тигровые и бычьи акулы.

Где проще всего встретить акулу в Испании?

Проще всего в Галисии. Но новости о появлении акул периодически приходят со всего побережья: и из Валенсии, и из Каталонии, и с Балеарских островов.

В целом нападения акул в Испании — очень большая редкость. О том, кого действительно стоит бояться, купаясь в Средиземном море, мы писали тут.