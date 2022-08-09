Минувший июль в Испании стал самым жарким месяцем на всю историю наблюдений

Июль в 2022 году стал самым жарким месяцем в Испании с тех пор, как ведутся соответствующие наблюдения. Об этом сообщило в понедельник в Twitter государственное метеорологическое агентство королевства.

По его версии, "июль 2022 года [стал] самым жарким месяцем в Испании с тех пор, как есть записи". В ведомстве уточнили, что прошлый месяц стал "самым теплым по крайней мере с 1961 года со средней температурой 25,6 градусов, которая на 2,7 градуса выше среднего нормального значения".

Ранее местные СМИ сообщали, что экстремальная жара, установившаяся в июле в разных регионах Испании, привела к смерти свыше 2 тыс. человек.

Источник: ТАСС