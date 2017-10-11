Минувшее лето в Испании побило климатический рекорд

Летом 2017 года в Испании был установлен рекорд по количеству волн тепла и их средней температуре.
По данным Государственного метеорологического агентства (AEMET), на территории, включающей сухопутную часть страны и Балеарские острова, в этот период было зафиксировано 5 волн тепла, общая продолжительность которых составила 25 дней. Аномальная жара наблюдалась 13-21 июня, 12-16 июля, 28-30 июля, 2-6 августа и 20-22 августа. Предыдущий рекорд, установленный летом 1991 и 2016 года, составлял 4 волны.
В то же время, по общей продолжительности волн тепла, это лето уступило аналогичному периоду 2015 года, когда две такие волны в сумме продлились 26 дней.
Максимальная средняя температура волн тепла этим летом была зафиксирована 13 июля и составила 41,1 градус, что также выше ранее зарегистрированных показателей: 40°C в 2004 году и 39,5°C в 2012 году.
В агентстве связывают тенденцию к увеличению продолжительности волн тепла и повышению их средней температуры с климатическими изменениями.Темы: Туризм