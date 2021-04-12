Местечко на севере Испании попало в список 7 достопримечательностей Европы на грани исчезновения

Последние новости Испании на русском языке
Организация Europa Nostra обновила список объектов культурного наследия Европы, которые находятся на грани исчезновения. В него входят всего семь мест, ситуация с которыми вызывает у общественных деятелей наибольшую тревогу.
Это церковь и скит Сан-Хуан-де-Сокуэва, расположенные в горах Кантабрии. Часовня была построена еще в VII веке и считается самым древним религиозным сооружением в Кантабрии. Здесь до сих пор проводятся службы, хотя состояние построек вызывает большую тревогу. Здание находится в крайне запущенном состоянии: его крыша плохо держится на скале и может в любой момент обрушиться. Кроме того, существует и риск разграбления. Достопримечательность никак не защищена.
Europa Nostra — общественная организация, которая занимается защитой культурного и природного наследия Европы. Стратегическим партнером организации выступает Европейский инвестиционный банк.