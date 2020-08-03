Магазины Zara и Massimo Dutti уходят из аэропортов

Текстильный холдинг Inditex разочаровался в трэвел-ритейле и закрывает принадлежащие ему магазины Zara, Uterqüe и Massimo Dutti в аэропортах Мадрида и Барселоны. Об этом сообщает издание Vozpopuli.
В компании объяснили, что решение принято в связи с значительным падением пассажиропотока, который начался в марте после объявления в стране режима повышенной готовности.
Сегодня магазины Inditex работают в десятках аэропортов по всему миру. Недавно холдинг отказался от ритейла в лондонском аэропорту «Хитроу». Судьба остальных магазинов пока не ясна.Темы: Туризм Бизнес