Магазинам в Барселоне разрешат работать по воскресеньям и праздникам

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Власти Барселоны готовятся подписать постановление, которое станет историческим для городской торговли. Магазинам разрешат работать ежедневно с 1 мая по 30 сентября. По воскресеньям и праздничным дням магазины смогут работать с 12:00 до 20:00. Как ожидается, новое правило вступит в силу со следующего года.
Первый заместитель мэра и советник по торговле представили соглашение, подписанное организациями Barcelona Comerc Foundation и Barcelona Oberta. В ближайшее время его должно ратифицировать каталонское правительство.
Ранее магазинам в самом центре города уже разрешали в виде исключения работать по воскресеньям и праздникам. А теперь вся Барселона будет признана туристической зоной, а значит, на весь город будет распространяться это правило.