Мадридские отели превращают в больницы

Gran Hotel Colon в Мадриде стал первым отелем в Испании, превращённым в медицинское учреждение. Теперь здесь принимают пациентов с подозрением на коронавирус, а номера стали палатами. Об этом объявил предприниматель Абель Матутес в своём аккаунте в Twitter. Эта мера позволила снизить нагрузку на столичные госпитали Gregorio Marañón, Infanta Leonor и La Princesa. В распоряжение медперсонала отдали 365 гостиничных номеров.
Вслед за Gran Hotel Colon переориентировался во временный госпиталь и отель Marriot Auditorium. С пятницы от открыл свои двери для пациентов из Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, Hospital Príncipe de Asturias и Hospital Universitario del Henares.
За пациентами в отелях будут приглядывать 4400 выпускников медицинских вузов. Кроме того, Минздрав выделит дополнительно профессиональных врачей и санитаров.
Всего же Ассоциация гостиничного бизнеса в Мадриде одобрила использование 40 отелей в столичном регионе под медицинские нужды .Темы: Туризм Мадрид