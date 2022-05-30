Мадрид и Барселона — главные направления для внутреннего туризма в Испании

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Испанцы в качестве туристов в собственной стране чаще всего отправляются в Мадрид. На втором месте — Барселона. Далее следуют Валенсия и Севилья. Об этом говорится в исследовании, проведённом порталом Hosteltur.
В последнее время в Испании растёт интерес к городскому туризму, сообщает телеграм-канал "Испания". А пляжный туризм, напротив, теряет позиции. Мадрид по популярности намного опережает все остальные испанские города. Среди тех, кто практикует городской туризм, 38% выбирают испанскую столицу. А каталонскую — 17%. Валенсия и Севилья набрали по 11%.
Если говорить о международном городском туризме, то испанцы предпочитают такие города, как Нью-Йорк, Лондон, Токио, Париж.