Летевший в Испанию турист 4 часа ел чипсы, чтобы не надевать маску

Британский турист, летевший на Тенерифе авиакомпанией easyJet, всех обвёл вокруг пальца.
В соответствии с действующими нормами, на протяжении всего полёта пассажирам необходимо находиться в гигиенической маске. Исключение возможно только во время приёма пищи. Этим и воспользовался 41-летний британец. Ему удалось растянуть упаковку чипсов на все четыре часа, что летел самолёт. Это позволило туристу весь путь сидеть без маски. Хитрый пассажир даже посчитал, что для этого нужно съедать один ломтик каждые две с половиной минуты.
В авиакомпании easyJet заявили, что протяжении полёта ни один из пассажиров не пожаловался на соседа без маски.Темы: Туризм Общество