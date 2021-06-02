Криштиану Роналду открывает отель в Испании

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Отель Криштиану Роналду на проспекте Гран-Виа в Мадриде, Pestana CR7 Gran Vía Madrid, откроется 7 июня. Дата открытия совпадает с отменой антиковидных ограничений и возобновлением туристической активности в Испании.
Это первый флагманский отель Pestana CR7 Lifestyle Hotels за пределами Португалии. Гостиницы Роналду уже успешно работают в Лиссабоне и Фуншале.
Здание отеля построено в 1923 году. В реконструкцию вложено 13 евро. Теперь это современная 10-этажная гостиница на 168 номеров с пиццерией, спорт-баром, фитнес-центром и бассейном на крыше. Вообще в отеле чувствуется спортивный уклон. Гостям даже предложат разработать собственную программу тренировок.