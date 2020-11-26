Королева: Испания остаётся мировым туристическим лидером

Королева Испании Летисия поблагодарила всех представителей туристической отрасли Испании за «невероятные усилия», которые им пришлось приложить для выживания в условиях пандемии коронавируса. С этими словами она обратилась к собравшимся на открытие Саммита туристических инноваций, которое прошло в среду в Севилье.
Королева напомнила, что Испания остаётся «мировым туристическим лидером». По её словам, это подтверждают не только цифры, но и «самоотверженность и профессионализм представителей отрасли, а также огромное природное, культурное, гастрономическое и социальное наследие» Испании.
Летиция также передала участникам саммита «сердечный привет» от короля Фелипе, который в начале недели был отправлен на карантин после встречи с человеком, у которого был позже выявлен коронавирусТемы: Туризм Севилья Летисия Ортис