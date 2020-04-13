Канарские острова не досчитаются 12 млрд евро из-за падения турпотока

Советник по вопросам туризма в правительстве Канарских островов Яиса Кастилья предложила ряд мер по смягчению удара по экономике региона. По прогнозам аналитиков, в этом году турпоток иностранных туристов на Канарах сократится на 80% и архипелаг лишится 12 млрд евро. ВВП упадёт на 28%.Около 133 тысяч человек останутся без рабочих мест.
В этих тяжёлых для отрасли условиях Кастилья предлагает поддержать туристические компании финансами и другими ресурсами. Кроме того, она предлагает сделать Канарские острова своеобразной «международной туристической лабораторией». «Нынешний кризис требует глобального изменения всей туристической модели: от контроля безопасности в аэропорту до трансферов, обслуживания номеров и т.д.», - считает она.Темы: Туризм Лас Пальмас де Гран Канария