Кафедральный собор Сарагосы признан самым красивым в Испании

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Подписчики аккаунта Lonely Planet в Instagram проголосовали за самый красивый кафедральный собор в Испании. Больше всего голосов набрал собор Сарагосы.
Римско-католический собор Ла Сео — не единственный кафедральный собор Сарагосы (еще есть собор Дель Пилар), но именно он завоевал сердца пользователей соцсетей.
В голосовании приняли участие 95 тысяч человек. Им нужно было выбрать лучший из 20 соборов, разбросанных по всей стране. В финал вышли соборы Сарагосы и Сантьяго. А третье и четвертое места заняли, соответственно, Бургос и Леон.