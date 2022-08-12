Кабан напугал отдыхающих на пляже в Малаге

На пляже в Бенахарафе (Малага) из моря неожиданно выплыл большой кабан и пронёсся по берегу.

На поиски животного отправились специалисты по охране дикой природы и полиция. Они призвали людей при встрече с кабаном сохранять спокойствие и не обижать его ради собственной безопасности. Хотя эти животные редко нападают на людей, у них очень острые клыки.

По словам специалистов, кабан может вернуться на пляж в ближайшие двое суток в поисках спасения от изнурительной температуры и засухи. В этом случае охотники при помощи транквилизатора усыпят животное и перевезут его в горы, где кабан будет в безопасности.