Изменились правила получения шенгенской визы
19:22 02.02.2020
Сегодня, 2 февраля, вступили в силу обновленные правила получения краткосрочной шенгенской визы, которые, как ожидаются, будут способствовать росту туристической активности. Они касаются 22 членов Евросоюза и четырёх ассоциированных с ЕС стран: Лихтенштейна, Исландии, Норвегии, Швейцарии. "Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода", — говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии (ЕК).
Что изменилось в правилах выдачи шенгенских виз?
- Заявление на визу теперь можно подать за полгода до предполагаемой поездки, а не за три месяца, как было раньше.
- Заявку на получение визы теперь можно заполнить в электронном виде. Анкету можно заверить электронной подписью.
- Визовый сбор увеличился с 60 до 80 евро (объясняется инфляцией). Но для ряда стран, с которыми у ЕС особые договорённости, стоимость осталась на уровне 35 евро (Россия, Украина, Армения, Молдова, Грузия, Азербайджан и некоторые другие).
- ЕК обещает упрощённое получение 5-летних виз для добросовестных и активных туристов.
- В отдельных случаях рассмотрение заявки может затянуться до 45 дней.
С пресс-релизом Еврокомиссии можно ознакомиться здесь.
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