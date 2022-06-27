Из-за забастовки сотрудников Ryanair в Испании за день отменили 54 авиарейса

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В Испании 26 июня были отменены 54 рейса из-за забастовки сотрудников авиакомпании Ryanair. Ещё 208 рейсов были задержаны. В основном пострадали пассажиры в аэропорту Малаги и Барселоны.
Работники Ryanair бастуют уже три дня в Испании, Франции, Бельгии и Португалии. Также планируются забастовки 30 июня, 1 и 2 июля. Она может коснуться авиапассажиров в городах Мадрид, Малага, Барселона, Аликанте, Севилья, Пальма-де-Майорка, Валенсия, Жирона, Сантьяго-де-Компостела и Ибица.