Из-за сильной жары в Испании объявлена метеорологическая тревога

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В 16 провинциях Испании в субботу объявлен «красный» уровень метеорологической опасности из-за аномальной жары. Местами температура воздуха будет достигать 44-46 градусов, предупредили синоптики из Государственного метеорологического агентства Aemet.
Особую осторожность следует соблюдать жителям провинций Уэска, Сарагоса, Альбасете, Куэнка, Толедо, Лерида, Бадахос, Валенсия, Кадис, Кордова, Гранада, Уэльва, Хаэн, Севилья, Мадрид и Мурсия. При этом особенно невыносимый зной ожидается в сельской местности Кордовы, где термометры будут показывать 46 градусов. До 44 градусов прогреется воздух в районах Уэльвы, Севильи и Хаэна.
Испанцам и иностранным туристам рекомендовано ограничить пребывание на солнце, оставаться в хорошо вентилируемых местах, есть легкую пищу, богатую минеральными солями, часто пить воду и избегать физических упражнений днём.
Кроме того в связи с жарой увеличивается риск возникновения лесных пожаров.