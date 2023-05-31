История на ночь. Что будет, если потерять паспорт в самолёте?

Британская туристка потеряла паспорт и провела пять дней в комнате без окон в аэропорту Мадрида. Об этом пишет Daily Mail.

Британская туристка потеряла паспорт и провела пять дней в комнате без окон в аэропорту Мадрида. Об этом пишет Daily Mail. 53-летняя Трейси прилетела из Ливерпуля в Мадрид, чтобы провести пару недель в собственном доме. Уже на погранконтроле поняла, что паспорта нет. Она рассказала о своей проблеме, после чего её отвели в комнату без окон, где в ожидании томились ещё 30 человек. Сотрудники аэропорта напомнили Трейси, что она больше не гражданка Евросоюза, а значит, ей следует вернуться обратно тем же самолётом в тот же аэропорт. Подходящего рейса пришлось ждать пять дней в этой самой комнате.

Трейси успела отправить сообщение дочери, после чего у неё отобрали телефон и другие личные вещи. Впрочем, её кормили, давали возможность ходить в душ и даже выдали книгу для чтения. Про женщину, которая сидела в тюрьме. Одежду приходилось стирать и развешивать на кровати. Трейси коротала досуг, обучая мигрантов английскому языку.

В авиакомпании Ryanair заявили, что экипаж пытался найти паспорт Трейси, но не смог.