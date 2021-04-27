Испанский фестиваль Сан-Фермин снова отменили

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Власти Памплоны отменили один из самых ярких испанских фестивалей — Сан-Фермин. Из-за пандемии коронавируса праздник не состоится уже второй год подряд.
Об этом решении на пресс-конференции сообщил мэр Памплоны Энрике Майя, объяснив его высоким уровнем заболеваемости и медленными темпами вакцинации. А Сан-Фермин не обходится без столпотворений. Впрочем, мэр призвал горожан не унывать. По его словам, в 2022 году пандемия пройдет и праздник обязательно состоится.
Сан-Фермин ежегодно в начале июля проводится в Памплоне уже 800 лет. Фестиваль неизменно привлекает в город огромное число туристов из разных стран мира. Торжества длятся неделю и включают множество различных мероприятий, в том числе энсьерро — бег от 12 разъяренных быков по улицам города. Нередко энсьерро заканчивается госпитализацией участников и даже приводит к человеческим жертвам.
За всю историю своего существования Сан-Фермин переносили всего несколько раз. А за последние 200 лет фестиваль ещё ни разу не отменяли из-за пандемии (не считая прошлого года), хотя за это время страна пережила и эпидемию холеры, и печально известную испанку, вспоминает историк Мигель Ису. В последний раз праздник отменили частично в 1997 году, когда террористы ETA убили политика Мигеля Анхеля Бланко.